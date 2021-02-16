В среду, 17 февраля, Порту будет принимать Ювентус в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Обе команды подходят к этому матчу не с лучшей статистикой предыдущих игр.

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Порту

Порту четыре предыдущих матча сыграл вничью.

В последнем матче команда чуть не проиграла дома одному из аутсайдеров – Боавиште. Спаслись в конце матча благодаря голу с пенальти. После этого в ворота Боавишты был назначен еще один пенальти, но Сержиу Оливейра второй удар с отметки не реализовал. Поэтому отставание от первого Спортинга возросло уже до 10 очков. А отрыв от третьего Браги – лишь один балл.

Еще одна ничья – против той же Браги в первом полуфинале. Порта доигрывал матч вдевятером, и только после этого на 90 + 12 минуте Брага сравняла счет.

Ювентус

Команда тоже два предыдущих матча закончила без побед. Один из них – против Интера во втором полуфинале Кубка Италии. Но благодаря победе в первом матче, именно "старая синьора" вышла в финал.

Зато поражение от Наполи вышло довольно болезненно. После нее Ювентус опустился на четвертое место. Отставание от первого Интера составляет 8 очков (но у Юве еще матч в запасе).

Порту – Ювентус прогноз

На фоне этого Ювентус выглядит несколько лучше. На стороне итальянской команды и подбор игроков. Поэтому именно они являются фаворитами этой пары как и в этом матче, так и по выходу в четвертьфинал.

В Favbet победу Порту оценили коэффициентом 3,90. Зато победа Ювентуса – 2,13. Ничья в первом матче в Португалии – 3,25.

Касательно выхода в четвертьфинал, то шанс Порту оценен в 4,20. Проход Ювентуса – 1,26.

А вот большого количества голов в этом матче не ожидают. ТВ 2,5 – до 2,27. На ТМ 2,5 принимают с коэффициентом 1,64. На то, что обе команды забьют в этом матче – 2,01. Что этого не будет – 1,81.

Касательно авторов голов, то больше шансов отличиться, по мнению экспертов, у Криштиану Роналду – 1,85. В составе Порту выделяют Мехди Тареми – 3,30 на его гол в ворота Ювентуса. При этом в составе "бьянконерри" сразу три игрока, кроме Роналду, имеют лучшие коэффициенты – Альваро Мората (2,70), Федерико Кьеза (3,20) и Федерико Бернардески (3,20).