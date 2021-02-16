У середу, 17 лютого, Порту прийматиме Ювентус в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Обидві команди підходять до цього матчу не з найкращою статистикою попередніх ігор.

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Порту

Порту чотири попередні матчі зіграв внічию.

В останньому матчі команда ледве не програла вдома одному з аутсайдерів – Боавішті. Врятувалися наприкінці матчу завдяки голу з пенальті. Після цього у ворота Боавішти було призначено ще один пенальті, але Сержіу Олівейра другий удар з позначки не реалізував. Відтак відставання від першого Спортінга зросло вже до 10 очок. А відрив від третьої Браги – лише один бал.

Ще одна нічия – проти тієї ж Браги у першому півфіналі. Порту догравав матч удев'ятьох, і лише після цього на 90+12 хвилині Брага зрівняла рахунок.

Ювентус

Команда теж два попередні матчі закінчила без перемог. Один з них – проти Інтера в другому півфінал Кубка Італії. Але завдяки перемозі в першому матчі, саме "стара синьйора" вийшла у фінал.

Натомість поразка від Наполі вийшла доволі болюча. Після неї Ювентус опустився на четверте місце. Відставання від першого Інтера складає 8 очок (але в Юве ще є матч у запасі).

Порту – Ювентус: прогноз

На фоні цього Ювентус виглядає дещо краще. На стороні італійської команди й підбір гравців. Тож саме вони є фаворитами цієї пари як і в цьому матчі, так і щодо виходу у чвертьфінал.

У Favbet перемогу Порту оцінили коефіцієнтом 3,90. Натомість перемога Ювентуса – 2,13. Нічия у першому матчі у Португалії – 3,25.

Щодо виходу у чвертьфінал, то шанс Порту оцінений в 4,20. Прохід Ювентуса – 1,26.

А от великої кількості голів в цьому матчі не очікують. ТБ 2,5 – аж 2,27. На ТМ 2,5 приймають з коефіцієнтом 1,64. На те, що обидві команди заб'ють в цьому матчі – 2,01. Що цього не буде – 1,81.

Щодо авторів голів, то найбільше шансів відзначитися, на думку експертів, у Кріштіану Роналду – 1,85. У складі Порту виділяють Мехді Таремі – 3,30 на його гол у ворота Ювентуса. При цьому в складі "б'янконеррі" одразу три гравці, орім Роналду, мають кращі коефіцієнти – Альваро Мората (2,70), Федеріко К'єза (3,20) та Федеріко Бернардескі (3,20).