Интер сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив из турнира Порту

Порту и Интер сыграли ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Определили команду, которая прошла в следующий раунд. Победителем пары стал именно итальянский клуб.

Порту – Интер 0:0

Обе команды матч на "Эштадиу ду Драгау" начали так, будто не заканчивался предыдущий матч между ними в Милане. Тогда игроки создали немало моментов, но забить удалось только однажды хозяевам поля – гол Лукаку принес победу Интеру.

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Правда после этого Интер проиграл два матча из трех в чемпионате (в том числе Специи, за которую выступает украинец Виктор Коваленко, который и заработал решающий пенальти). Порту сначала проиграл, но после этого дважды подряд выиграл в чемпионате Португалии. Но в каждом из этих матчей команда пропускала гол в свои ворота.

Учитывая, что Интер дома победил с минимальным счетом, Порту нужно было забить хотя бы гол, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей. И команда сразу бросилась на ворота Онана. Но и Интер не отсиживался в защите, так что моменты вызвали и у противоположных ворот.

Правда, вратари демонстрировали чудеса реакции – Онана спас после удара Урибе уже на старте. А потом и после выстрела Эустакио. Диогу Коста без труда справился с ударами Джеко и Бареллы. Правда, они такой угрозы не несли.

Во втором тайме хозяева поля продолжали давление на ворота соперника. Но все безрезультатно. Опасным был удар Груича, но и здесь Онана спас.

А уже в компенсированное время Маркано пробивал, но Думфрис спас Интер от пропущенного гола. После этого каркас ворот дважды спас гостей – после удара Тареми и от рук Онана мяч попал в штангу, а после добивания – в перекладину.

Матч так и закончился без забитых голов. А Интер вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря домашней победе.