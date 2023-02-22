Интер – Порту 1:0

Гол: Лукаку, 86

Футболисты Интера выходили на матч против Порту в статусе безоговорочного фаворита, сообщает 24 канал. Впрочем, легкой прогулки для подопечных Индзаги не получилось.

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Гости подошли к матчу с существенными кадровыми проблемами. Из-за повреждения разной степени сложности с обоймы Сержиу Консейсау вылетело ряд игроков. Однако это не сказалось на бойцовских качествах "драконов".

Впрочем, первыми ближе к успеху были хозяева поля. На 18-й минуте матча хавбек Интера Хакан Чалханоглу нанес эффектный сильный удар в левую девятку, но Диогу Кошта отбил непростой мяч руками.

Игроки Порту не отсиживались в защите и пытались при первой возможности угрожать воротам Онаны. На 37-й минуте матча камерунец был на высоте после удара Марко Груича.

На последних минутах первого тайма футболисты "неррадзури" чуть не забили гол в раздевалку. Алессандро Бастони нанес перспективный удар головой в правый угол ворот, но Диогу Кошта выдал великолепный сейв и сохранил ворота "сухими".

После перерыва игра пошла еще веселее. Опасные моменты почти ежеминутно возникали у ворот обоих соперников. На 56-й минуте стопроцентную возможность поразить ворота Интера потерял Зайду. Из пределов штрафной он нанес удар в спину соперника, когда гол был неизбежным.

На 78-й минуте гости остались в меньшинстве. Вингер португальцев Отавиу грубо сыграл против соперника и Срджан Йованович показал ему вторую желтую карточку.

Интер воспользовался численным преимуществом за 4 минуты до завершения матча. Лукаку удачно заиграл на добивании и отправил мяч в сетку ворот Порту – 1:0.

Видео гола Лукаку

Этот гол стал победным для подопечных Симоне Индзаги. Интер одержал непростую победу, которая не гарантирует им выход в четвертьфинал.