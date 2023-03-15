Порту – Інтер 0:0

Обидві команди матч на "Ештадіу ду Драгау" розпочали так, ніби й не закінчувався попередній матч між ними в Мілані. Тоді гравці створили чимало моментів, але забити вдалося лише одного разу господарям поля – гол Лукаку приніс перемогу Інтеру.

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Правда після цього Інтер програв два матчі з трьох в чемпіонаті (у тому числі Спеції, за яку виступає українець Віктор Коваленко, який і заробив вирішальний пенальті). Порту ж спочатку програв, але після цього двічі поспіль виграв в чемпіонаті Португалії. Але в кожному з цих матчів команда пропускала гол у власні ворота.

Зважаючи, що Інтер вдома переміг з мінімальним рахунком, то Порту треба було забити бодай гол, щоб зрівняти рахунок за сумою двох матчів. І команда одразу кинулася на ворота Онана. Але й Інтер не відсиджувався в захисті, тож моменти викликали й біля протилежних воріт.

Правда воротарі демонстрували чудеса реакції – Онана врятував після удару Урібе вже на старті. А згодом і після пострілу Еустакіо. Діогу Коста ж без проблем впорався з ударами Джеко та Барелли. Правда вони такої загрози не несли.

У другому таймі господарі поля продовжували тиск на ворота суперника. Та все безрезультатно. Небезпечним був удар Груїча, але і тут Онана врятував.

А вже в компенсований час Маркано пробивав, але Думфріс врятував Інтер від пропущеного голу. Після цього каркас воріт двічі врятував гостей – після удару Таремі і від рук Онана м'яч влучив у штангу, а після добивання – у перекладину.

Матч так і закінчився без забитих голів. А Інтер вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів завдяки домашній перемозі.