Специя – Интер 2:1

Голы: Мальдини, 55, Нзола, 87 (с пен) – Лукаку, 83 (с пен)

Украинский легионер Специи Виктор Коваленко начал игру против "нерадзурри" со скамейки запасных. Уже в начале встречи гости получили право на одиннадцатиметровый, взявшийся выполнять Лаутаро Мартинес. Впрочем, удар чемпиона мира не стал проблемой для голкипера Специи, пишет 24 канал.

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Фактор Коваленко

На 55-й минуте матча хозяева поля вышли вперед. Даниэль Мальдини лучше всех сориентировался в штрафной и переправил мяч в сетку ворот Хандановича.

За 23 минуты до завершения матча на поле появился Коваленко, ставший одним из героев поединка.

Развязка матча прошла на последних минутах. Первоначально Лукаку реализовал пенальти в ворота Специи. А на 87-й минуте Коваленко заработал решающий одиннадцатиметровый. М'Бала Нзола удачно выполнил приговор арбитра, поставив окончательную точку в матче.

Команда Коваленко набрала 24 очка (17 место), оторвавшись от зоны вылета на шесть пунктов.

Подопечные Симоне Индзаги удержались на второй строчке Серии А.

Видеообзор матча Специя – Интер