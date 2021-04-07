Порту – Челси: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
В среду, 7 апреля, Порту будет принимать Челси в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
Источник:24 канал
Порту стал одной из главных сенсаций стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда выбила из турнира Ювентус. После домашней победы, команда уступила на выезде, но в дополнительное время таки сумела дожать "старую сеньору". Теперь "драконов" ожидает испытание Челси.
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Что касается "аристократов", то они прошли в первом раунде плей-офф Атлетико. Теперь эти команды сойдутся в очном противостоянии. Но первый матч состоится на нейтральной территории – в испанской Севилье. Для Порту это будет домашний матч.
В Украине матч Порту – Челси можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн. В прямом эфире его покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45. Сама игра начнется в 22:00.
Смотреть онлайн мат Порту – Челси можно на нескольких платформах:
- Oll.tv
- Megogo
- sweet.tv
- Воля
- Киевстар футбол
Однако доступ к трансляции на каждом из этих сервисов платный и требует регистрации.
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