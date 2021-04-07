В среду, 7 апреля, Порту будет принимать Челси в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Порту стал одной из главных сенсаций стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда выбила из турнира Ювентус. После домашней победы, команда уступила на выезде, но в дополнительное время таки сумела дожать "старую сеньору". Теперь "драконов" ожидает испытание Челси.

К теме Даст ли Челси достойный бой Порту, который сенсационно выбил Ювентус: прогноз на 1/4 Лиги чемпионов

Что касается "аристократов", то они прошли в первом раунде плей-офф Атлетико. Теперь эти команды сойдутся в очном противостоянии. Но первый матч состоится на нейтральной территории – в испанской Севилье. Для Порту это будет домашний матч.

В Украине матч Порту – Челси можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн. В прямом эфире его покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45. Сама игра начнется в 22:00.

Смотреть онлайн мат Порту – Челси можно на нескольких платформах:

Oll.tv

Megogo

sweet.tv

Воля

Киевстар футбол

Однако доступ к трансляции на каждом из этих сервисов платный и требует регистрации.