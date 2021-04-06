Порту 7 апреля сыграет первый матч в 1/4 финала Лиги чемпионов против Челси. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом жарком противостоянии.

Ситуация перед противостоянием Порту – Челси

Порту – один из самых неожиданных четвертьфиналистов Лиги чемпионов. На своем пути в 1/8 финала португальский гранд одолел Ювентус. По сумме двух матчей результат в противостоянии был 4:4, но Порту продвинулся дальше из-за лучшей результативности на выезде.

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Челси же в двух поединках одолел мадридский Атлетико. Общий счет двух встреч 3:0 в пользу "пенсионеров".

Клубы 8 раз встречались в Лиге чемпионов. В 5 матчах победу праздновали "аристократы", наколотив в ворота португальцев 12 голов. Порта получил только 2 победы и огорчал голкипера будущего соперника 7 раз.

Последний раз команды выходили на одно футбольное поле в 2015 году. Тогда Порту и Челси поочередно праздновали успех. В первой игре футболисты из Лондона уступили на выезде со счетом 2:1, а уже дома получили победу 2:0.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Порту – Челси состоится в среду, 7 апреля. Старт встречи в 22:00.

Прогноз от Favbet

По мнению букмекеров, Челси – фаворит этого противостояния. Их победа оценена в 1,81. Хотя Порту выбил Ювентус из Лиги чемпионов, но оборону лондонского клуба так просто не пройти. Победа португальской команды менее вероятна – 5,30. В первой встрече соперники будут присматриваться друг к другу, поэтому ничейный счет исключать нельзя – 3,65.

Эксперты склоняются к тому, что обоим командам не удастся отличиться в матче – 1,68. С каким счетом завершится поединок на стадионе "Рамон Санчес Писхуан"? 0:1 в пользу Челси? Именно на такой результат матча стоит лучший коэффициент – 5,40. На такие же цифры на табло, но уже в пользу Порту – 10,50.

В первом тайме следует ожидать ничью. А вот во второй 45-минутке гости будут радоваться победе – 2,13.

Кто забьет гол во встрече? Лучшие шансы записать себя в авторы голов у игроков Челси Оливье Жиру и Тэмми Абрахама – 2,60 и 2,80 соответственно.

За хозяев скорее всего отметятся Мусса Марега и Тони Мартинес – 3,70 и 4,50 соответственно.