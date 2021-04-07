Порту – Челсі: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
У середу, 7 квітня, Порту прийматиме Челсі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Джерело:24 канал
Порту став однією з головних сенсацій стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команда вибила з турніру Ювентус. Після домашньої перемоги, команда поступилася на виїзді, але в додатковий час таки зуміла дотиснути "стару сеньйору". Тепер на "драконів" очікує випробовування Челсі.
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Щодо "аристократів", то вони пройшли в першому раунді плей-офф Атлетіко. Тепер ці команди зійдуться в очному протистоянні. Але перший матч відбудеться на нейтральній території – в іспанській Севільї. Для Порту це буде домашній матч.
В Україні матч Порту – Челсі можна буде подивитися як по телебаченні, так і онлайн. В прямому ефірі його покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45. Сама гра розпочнеться о 22:00.
Дивитися онлайн мат Порту – Челсі можна на декількох платформах:
- Oll.tv
- Megogo
- sweet.tv
- Воля
- Київстар футбол
Однак доступ до трансляції на кожному з цих сервісів – платний, та вимагає реєстрації.
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