Россия близко

Крайняя неделя в Лиге чемпионов и Лиге конференций не принесла в копилку Украины достаточно очков, чтобы обогнать Россию, которая в таблице опережает нас на 0,282 баллов.

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После ничьей Динамо с Бенфикой Украина вплотную приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА, однако следовали два поражения Шахтера от Шерифа и Зари от Буде/Глимт, которые не позволили украинской ассоциации замкнуть десятку сильнейших.

Суммарный текущий коэффициент Украины сейчас составляет 30,400, России – 30,882. На 9-м месте Шотландия – 31,300, 12-я Сербия – 27,875.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 17 сентября