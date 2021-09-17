Россия близко
Крайняя неделя в Лиге чемпионов и Лиге конференций не принесла в копилку Украины достаточно очков, чтобы обогнать Россию, которая в таблице опережает нас на 0,282 баллов.
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После ничьей Динамо с Бенфикой Украина вплотную приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА, однако следовали два поражения Шахтера от Шерифа и Зари от Буде/Глимт, которые не позволили украинской ассоциации замкнуть десятку сильнейших.
Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 17 сентября