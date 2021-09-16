16 сентября состоялись 15 из 16 матчей группового этапа Лиги Европы. Один из матчей состоялся за день до этого – 15 сентября российский Спартак дома сыграл против польской Легии и проиграл. В этом матче за варшавский клуб сыграл украинец Игорь Харатин.
Спартак – Легия 0:1
Гол: Кастрати, 90 + 1
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Защитник Игорь Пластун отыграл весь матч против датской команды. Игра закончилась вничью.
Мидтьюлланн – Лудогорец 1:1
Голые Исаксен, 3 – Деспотов
Вышел в стартовом составе и Александр Зубков на матч против Байера. Ференцварош первым забил в дебюте встречи. Вот только удержать победу не удалось – поражение на выезде.
Байер – Ференцварош 2:1
Голы: Паласиос, 37, Вирц, 69 – Ммаэ, 8
Андрей Ярмоленко матч в Хорватии начал на скамейке для запасных. И вышел на замену уже в конце встречи, заменив автора первого гола. Но и украинец момент забить тоже имел, правда не использовал.
Динамо (Загреб) – Вест Хэм 0:2
Голы: Антонио, 22, Райс, 50
Локомотив – Марсель 1:1
Голы: Анджорин, 89 – Ундер, 59 (пен)
Удаление: Тикнизян, 58 (Локомотив)
Галатасарай – Лацио 1:0
Гол: Стракоша, 67 (авт)
Бетис – Селтик 4:3
Голы: Миранда, 32, Хуанми, 35, 53, Иглесиас, 51 – Аэти, 15, Юранович, 27, Ралстон, 87
Рапид – Генк 0:1
Гол: Онуачу, 90+2
Црвена Звезда – Брага 2: 1
Голы: Родич, 75, Катай, 85 (пен.) – Галено, 76