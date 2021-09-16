16 сентября состоялись 15 из 16 матчей группового этапа Лиги Европы. Один из матчей состоялся за день до этого – 15 сентября российский Спартак дома сыграл против польской Легии и проиграл. В этом матче за варшавский клуб сыграл украинец Игорь Харатин.

Спартак – Легия 0:1

Гол: Кастрати, 90 + 1

К теме Арбитр не назначил пенальти в ворота Спартака после жуткого фола – шипами в ногу: видео

Защитник Игорь Пластун отыграл весь матч против датской команды. Игра закончилась вничью.

Мидтьюлланн – Лудогорец 1:1

Голые Исаксен, 3 – Деспотов

Вышел в стартовом составе и Александр Зубков на матч против Байера. Ференцварош первым забил в дебюте встречи. Вот только удержать победу не удалось – поражение на выезде.

Байер – Ференцварош 2:1

Голы: Паласиос, 37, Вирц, 69 – Ммаэ, 8

Андрей Ярмоленко матч в Хорватии начал на скамейке для запасных. И вышел на замену уже в конце встречи, заменив автора первого гола. Но и украинец момент забить тоже имел, правда не использовал.

Динамо (Загреб) – Вест Хэм 0:2

Голы: Антонио, 22, Райс, 50

Локомотив – Марсель 1:1

Голы: Анджорин, 89 – Ундер, 59 (пен)

Удаление: Тикнизян, 58 (Локомотив)

Галатасарай – Лацио 1:0

Гол: Стракоша, 67 (авт)

Бетис – Селтик 4:3

Голы: Миранда, 32, Хуанми, 35, 53, Иглесиас, 51 – Аэти, 15, Юранович, 27, Ралстон, 87

Рапид – Генк 0:1

Гол: Онуачу, 90+2

Црвена Звезда – Брага 2: 1

Голы: Родич, 75, Катай, 85 (пен.) – Галено, 76