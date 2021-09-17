Росія близько
Крайня тиждень в Лізі чемпіонів і Лізі конференцій не принесла в скарбничку України достатньо очок, щоб обігнати Росію, яка в таблиці випереджає нас на 0,282 балів.
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Після нічиєї Динамо з Бенфікою Україна впритул наблизилася до Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА, однак слідували дві поразки Шахтаря від Шерифа і Зорі від Буде/Глімт, які не дозволили українській асоціації замкнути десятку найсильніших.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 17 вересня