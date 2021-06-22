Разгромное поражение сборной России от сборной Дании со счетом 1:4 перетасовало квартет участников группы B. Так, Россия упала на самое дно – 4 место, а 3 заняла сборная Финляндии.

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Датчане же при этом получили не только победу над Россией, но и 2 место в турнирной таблице. То есть, они уже гарантированно сыграют в плей-офф.

Шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2020 значительно увеличила Россия

Что касается сборной Украины, то теперь она точно не будет последней в рейтинге команд, занявших третьи места в группах. Ведь показатели Финляндии – хуже:

У этой сборной тоже 3 очка, но разница забитых мячей и пропущенных – минус 2.

Тогда как у Украины – минус 1.

Однако этого для украинцев мало. Надо еще опередить хотя бы одну сборную из третьих мест.

Самыми ожидаемыми матчами для нас станут Хорватия – Шотландия (здесь нам очень нужна ничья).

А также оба поединка в группе Е (Словакия – Испания, Швеция – Польша), если в матче выше ничьей не будет.

Подробнее о том, при каких условиях сборная Украины выйдет в плей-офф Евро-2020 – в материале 24 канала.