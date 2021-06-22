Розгромна поразка збірної Росії від збірної Данії з рахунком 1:4 перетасувала квартет учасників групи B. Так, Росія впала на самісіньке дно – 4 місце, а 3 посіла збірна Фінляндії.

Тут детальніше Данію нарешті прорвало – просто на Росію: відеоогляд матчу Євро-2020

Данці ж при цьому здобули не тільки перемогу над Росією, а й 2 сходинку у турнірній таблиці. Тобто, вони вже гарантовано зіграють у плей-офф.

Шанси України на вихід у плей-офф Євро-2020 значно збільшила Росія

Що стосується збірної України, то тепер вона точно не буде останньою у рейтингу команд, які посядуть треті місця у групах. Адже показники Фінляндії – гірші:

У цієї збірної теж 3 очки, але різниця забитих м'ячів та пропущених – мінус 2.

Тоді як в України – мінус 1.

Однак цього для українців замало. Треба ще випередити бодай одну збірну з третіх місць.

Найочікуванішими матчами для нас стануть Хорватія – Шотландія (тут нам дуже потрібна нічия).

А також обидва поєдинки у групі Е (Словаччина – Іспанія, Швеція – Польща), якщо у матчі вище нічиєї не буде.

Детальніше про те, за яких умов збірна України вийде у плей-офф Євро-2020 – у матеріалі 24 каналу.

Євро-2020: які збірні вийшли в плей-офф турніру – читайте за цим посиланням.