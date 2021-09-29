Поработал бревном: как Месси защищал стенку ПСЖ в Лиге чемпионов – фото

29 сентября 2021 , 09:13
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Источник:

24 канал

Французский ПСЖ взял верх над Манчестер Сити (2:0) в битве гигантов во 2-м туре Лиги чемпионов. Дебютным голом в матче отметился Лионель Месси.

Звездный форвард Лионель Месси вернулся на поле после пропуска нескольких матчей из-за травм. Аргентинец забил свой дебютный гол в футболке парижского клуба.

К слову ПСЖ благодаря дебютному голу Месси победил Манчестер Сити в Лиге чемпионов: видео

Также Месси в матче Лиги чемпионов вынужден был поработать в качестве защиты своей команды.


Лионель Месси / Фото Getty Images

ПСЖ – Манчестер Сити: коротко о матче

  • На 8-й минуте матча хозяев вывел вперед Гуйе. Его гол долгое время оставался единственным в матче, пока на 74-й минуте Месси не удался отличный удар с линии штрафной в правую девятку. Этот гол стал для Лионеля первым в форме парижского коллектива.
  • 2:0 – французы обыграли "горожан", и с 4 очками в активе вместе с Брюгге вышли в лидеры группы А.
Автор: Юрій Семенюк