Звездный форвард Лионель Месси вернулся на поле после пропуска нескольких матчей из-за травм. Аргентинец забил свой дебютный гол в футболке парижского клуба.

К слову ПСЖ благодаря дебютному голу Месси победил Манчестер Сити в Лиге чемпионов: видео

Также Месси в матче Лиги чемпионов вынужден был поработать в качестве защиты своей команды.



Лионель Месси / Фото Getty Images

ПСЖ – Манчестер Сити: коротко о матче