Зірковий форвард Ліонель Мессі повернувся на поле після пропуску декількох матчів через травми. Аргентинець забив свій дебютний гол у футболці паризького клубу.
До слова ПСЖ завдяки дебютному голу Мессі переміг Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів: відео
Також Мессі в матчі Ліги чемпіонів змушений був попрацювати в якості захисту стінки своєї команди.
Ліонель Мессі / Фото Getty Images
ПСЖ – Манчестер Сіті: коротко про матч
- На 8-й хвилині матчу господарів вивів вперед Гуйє. Його гол довгий час залишався єдиним у матчі, поки на 74-й хвилині Мессі не вдався відмінний удар з лінії штрафної у праву дев'ятку. Цей гол став для Ліонеля першим у формі паризького колективу.
- 2:0 – французи обіграли "містян", та з 4 очками у активі разом із Брюгге вийшли у лідери групи А.