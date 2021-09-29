Зірковий форвард Ліонель Мессі повернувся на поле після пропуску декількох матчів через травми. Аргентинець забив свій дебютний гол у футболці паризького клубу.

До слова ПСЖ завдяки дебютному голу Мессі переміг Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів: відео

Також Мессі в матчі Ліги чемпіонів змушений був попрацювати в якості захисту стінки своєї команди.



Ліонель Мессі / Фото Getty Images

ПСЖ – Манчестер Сіті: коротко про матч