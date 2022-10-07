Киевляне уступили со счетом 2:1. Известный портал SofaScore определился с лучшими и худшими игроками матча.

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Цыганков стал лучшим среди игроков Динамо

Худшим игроком в составе киевлян по версии SofaScore стал защитник Денис Попов. Напомним, что он допустил результативную ошибку в эпизоде с решающим мячом. Центрбек неудачно вынес мяч у собственной штрафной и попал в грудь Дуэ. Нападающий Ренна спокойно вышел тет-а-тет с Бойко и пробил в свободный угол ворот.

Его оценка – 6.0. Лучший балл у автора единственного гола Виктора Цыганкова – 7.0, у Дениса Бойко – 6.9.



Скриншот с сайта

Цыганков и является автором единственного гола в ворота Ренна.

Самый высокий показатель в матче получил вингер Ренна Бенжамен Бурижо.

Выступление динамо в Лиге Европы