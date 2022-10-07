Киевляне уступили со счетом 2:1. Известный портал SofaScore определился с лучшими и худшими игроками матча.
К теме У нас нет возможности полностью сосредоточиться, – Луческу назвал причину неудач Динамо в ЛЕ
Цыганков стал лучшим среди игроков Динамо
Худшим игроком в составе киевлян по версии SofaScore стал защитник Денис Попов. Напомним, что он допустил результативную ошибку в эпизоде с решающим мячом. Центрбек неудачно вынес мяч у собственной штрафной и попал в грудь Дуэ. Нападающий Ренна спокойно вышел тет-а-тет с Бойко и пробил в свободный угол ворот.
Его оценка – 6.0. Лучший балл у автора единственного гола Виктора Цыганкова – 7.0, у Дениса Бойко – 6.9.
Скриншот с сайта
Цыганков и является автором единственного гола в ворота Ренна.
Самый высокий показатель в матче получил вингер Ренна Бенжамен Бурижо.
Выступление динамо в Лиге Европы
- Динамо остается без очков, занимая последнее место.
- Уже через неделю подопечные Луческу смогут взять реванш у Ренна в номинально домашнем матче. Лидером группы стал Фенербахче, победивший в параллельной игре АЭК (2:0).