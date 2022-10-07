Кияни поступилися з рахунком 2:1. Відомий портал SofaScore визначився з найкращими та найгіршими гравцями матчу.

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Циганков став найкращим серед гравців Динамо

Найгіршим гравцем у складі киян за версією SofaScore став захисник Денис Попов. Нагадаємо, що він допустився результативної помилки в епізоді з вирішальним м’ячем. Центрбек невдало виніс м'яч біля власного карного майданчика і потрапив у груди Дуе. Нападник Ренна спокійно вийшов тет-а-тет з Бойком і пробив у вільний кут воріт.

Його оцінка – 6.0. Найкращий бал в автора єдиного голу Віктора Циганкова – 7.0, у Дениса Бойка – 6.9.



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Циганков і є автором єдиного голу у ворота Ренну.

Найвищий показник у матчі отримав вінгер Ренна Бенжамен Буріжо.

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