Юки Нагасато, которая вместе с женской сборной Японии выиграла в 2011 году Чемпионат мира, подписала контракт с "Хаябуса Элевит", выступающий в мужской Футбольной лиге префектуры Канагава.

Об этом сообщает ESPN. 33-летняя Нагасато станет первой японкой, которая сыграет в одной команде вместе с мужчинами.

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Девушка перешла в японский клуб на правах аренды из американского "Чикаго Ред Старс".

Интересно! Переход Нагасато в мужской клуб должен войти в историю, поскольку она является первой футболисткой мирового класса, которая будет играть с коллегами противоположного пола.



Хотя перед тем в Нидерландах 19-летняя Эллен Фоккема получила разрешение выступать в мужской команде. В этой стране есть смешанные команды, где могут выступать и парни, и жевушки. Однако только до 19 лет, после этого команды делят. Эллен стала первой девушкой, которой позволили выступать в мужской команде.

Что известно о Юки Нагасато

33-летняя Юки Нагасато является чемпионкой мира 2011 года, серебряным призером чемпионата мира 2015 года, а также серебряным призером Олимпийских игр-2012. С 2004 года вызывается в сборную Японии, за которую в 132 матчах забила 58 голов.

Нагасато играет в США с 2017 года. На ее счету 52 матча в чемпионате. В 2019-м она забила восемь голов и отдала столько же результативных передач.