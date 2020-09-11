Попадет в историю: чемпионка мира по футболу перешла в мужскую команду
Юки Нагасато, которая вместе с женской сборной Японии выиграла в 2011 году Чемпионат мира, подписала контракт с "Хаябуса Элевит", выступающий в мужской Футбольной лиге префектуры Канагава.
Об этом сообщает ESPN. 33-летняя Нагасато станет первой японкой, которая сыграет в одной команде вместе с мужчинами.
Смотрите также: Лидер "Шахтера" Исмаили вернулся к тренировкам с командой
Девушка перешла в японский клуб на правах аренды из американского "Чикаго Ред Старс".
Что известно о Юки Нагасато
33-летняя Юки Нагасато является чемпионкой мира 2011 года, серебряным призером чемпионата мира 2015 года, а также серебряным призером Олимпийских игр-2012. С 2004 года вызывается в сборную Японии, за которую в 132 матчах забила 58 голов.
Нагасато играет в США с 2017 года. На ее счету 52 матча в чемпионате. В 2019-м она забила восемь голов и отдала столько же результативных передач.