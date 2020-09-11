Юкі Нагасато, яка разом з жіночою збірною Японії виграла в 2011 році чемпіонат світу, підписала контракт з "Хаябуса Ельовіт", що виступає в чоловічій Футбольній лізі префектури Канагава.

Про це повідомляє ESPN. 33-річна Нагасато стане першою японкою, яка зіграє в одній команді разом з чоловіками.

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Дівчина перейшла в японський клуб на правах оренди з американського "Чикаго Ред Старс".

Цікаво! Перехід Нагасато в чоловічий клуб повинен увійти в історію, оскільки вона є першою футболісткою світового класу, яка буде грати з колегами протилежної статі.



Хоча перед тим в Нідерландах 19-літня Еллен Фоккема отримала дозвіл виступати в чоловічій команді. В цій країні є змішані команди, де можуть виступати хлопці та дівчата. Однак лише до 19 років. після цього команди ділять. Еллен стала першою дівчиною, якій дозволили виступати в чоловічій команді.

Що відомо про Юкі Нагасато

33-річна Юкі Нагасато є чемпіонкою світу 2011 року, срібним призером чемпіонату світу 2015 року, а також срібним призером Олімпійських ігор-2012. З 2004 року викликається в збірну Японії, за яку в 132 матчах забила 58 голів.

Нагасато грає в США з 2017 року. На її рахунку 52 матчі в чемпіонаті. У 2019-му вона забила вісім голів і віддала стільки ж результативних передач.