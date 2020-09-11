Потрапить в історію: чемпіонка світу з футболу перейшла в чоловічу команду
Юкі Нагасато, яка разом з жіночою збірною Японії виграла в 2011 році чемпіонат світу, підписала контракт з "Хаябуса Ельовіт", що виступає в чоловічій Футбольній лізі префектури Канагава.
Про це повідомляє ESPN. 33-річна Нагасато стане першою японкою, яка зіграє в одній команді разом з чоловіками.
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Дівчина перейшла в японський клуб на правах оренди з американського "Чикаго Ред Старс".
Що відомо про Юкі Нагасато
33-річна Юкі Нагасато є чемпіонкою світу 2011 року, срібним призером чемпіонату світу 2015 року, а також срібним призером Олімпійських ігор-2012. З 2004 року викликається в збірну Японії, за яку в 132 матчах забила 58 голів.
Нагасато грає в США з 2017 року. На її рахунку 52 матчі в чемпіонаті. У 2019-му вона забила вісім голів і віддала стільки ж результативних передач.