Поместили Путина в презерватив: болельщики сборной Украины устроили эффектный перформанс

Сборная Украины сыграла свой второй матч в Лиге наций-2022/2023. Поединок прошел в польском Лодзи.

Болельщики высмеяли Путина

"Сине-желтые" одержали уверенную победу в матче против Армении – 3:0. Счет в поединке открыл Руслан Малиновский, Александр Караваев удвоил преимущество "сине-желтых", а Виталий Миколенко поставил точку в игре, забив первый гол за сборную Украины, пишет 24 канал.

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В Польше у национальной команды была мощная поддержка. Даже главный тренер сборной Александр

Петраков заявил, что у него было ощущение, что команда играет дома.

Во время перерыва украинские болельщики продемонстрировали баннер с изображением российского президента Владимира Путина.

На плакате Путин изображен внутри презерватива. Также на баннере было написано "Остановите войну" на английском языке.

Выступление сборной Украины в Лиге наций-2022/2023

Матч против Армении был вторым для украинцев в Лиге наций-2022/2023.

После этой игры сборная Украины возглавляет первое место в первой группе.

В стартовом поединке "сине-желтые" обыграли Ирландию. Единственный мяч забил Виктор Цыганков.

Тренеру Армении не перевели вопрос о войне

После матча прошла пресс-конференция. У главного тренера сборной Армении Хоакина Капарроса спросили о войне в Украине.

Однако этот вопрос украинской журналистки не перевели, объяснив это тем, что "футбол вне политики".

Напомним, что Армения придерживается нейтралитета в вопросе войны России против Украины и не выражает прямой поддержки украинцев.

В следующем матче украинские футболисты сыграют против Ирландии. Игра состоится 14 июня в польском Лодзи.