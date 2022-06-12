Что сказал тренер после поражения

Во время пресс-конференции наставнику сборной Армении Хоакину Капарросу отказали переводить вопросы украинской журналистки о войне в Украине. Тренер прокомментировал только спортивную составляющую игры.

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"На мой взгляд, наша команда показала довольно неплохую игру, но пропустила три несправедливых мяча, – цитирует слова Капарроса официальный сайт Украинской ассоциации футбола. – Нам приходится играть в напряженном графике, и это сегодня отразилось на наших действиях.

Во время матча один из футболистов попросил замену и именно после этого в нашей игре появились проблемы. Именно из-за плотного графика мне пришлось сегодня провести много замен.

А уже после второго гола украинцев нам вообще стало очень тяжело. Мы все очень расстроены результатом", – сказал главный коуч армян.

Журналистка спортивного издания Tribuna Ирина Козюпа сообщила в своих соцсетях, что задала Капарросу вопрос о войне в Украине, однако ответа она не получила.

Этот матч должен был пройти в Украине, но сегодня сборные играют в Польше, потому что 24 февраля Россия напала на нашу страну и все это время идет война. Что бы вы хотели сказать сборной Украины и украинцам, ведь сборная Армении в этом матче никак не выразила свою поддержку?

– спросила Козюпа у тренера.

"На что голос в зуме сказал, что это футбольный матч, а не политика. И тренер не будет отвечать на этот вопрос. Его даже ему не перевели", – отметила журналистка.

Испанец Капаррос сказал только: "Сори".

К слову. Армения придерживается нейтралитета в вопросе войны России против Украины и не выражает прямой поддержки россиян.

Выступление сборной Украины в Лиге наций-2022/2023

Сборная Украины занимает первое место в первой группе.

В стартовом поединке "сине-желтые" обыграли Ирландию. Единственный мяч забил Виктор Цыганков.

Второй матч против Армении закончился триумфом украинцев. Национальная команда обыграла оппонентов со счётом 3:0. Во втором тайме Руслан Малиновский открыл счет, Александр Караваев удвоил преимущество "сине-желтых", Виталий Миколенко забил первый гол в футболке сборной в конце матча.

В следующем матче украинские футболисты сыграют против Ирландии. Игра состоится 14 июня.

Турнирная таблица (группа 1)

Украина – 6 очков (2 матча), 4:0 (разница мячей) Ирландия – 3 очка (3), 3:2 Шотландия – 3 очка (2), 2:3 Армения – 3(3), 1:5

Полный текст публикации журналистки

Армения – одна из тех стран, которая до сих пор не осудила Россию за вторжение в Украину.

Сегодня сборная Украины принимала Армению в номинально домашнем матче в польском Лодзи. Армяне публично никак не выразили своей поддержки и солидарности с украинцами. И вообще делают вид, что все ок, и нет никакой войны.

На пресс-конференции Хоакина Капарроса после матча не могла не спросить:

"Этот матч должен был пройти в Украине, но сегодня сборные играют в Польше, потому что 24 февраля Россия напала на нашу страну и все это время идет война. Чтобы вы хотели сказать сборной Украины и украинцам, ведь сборная Армении в этом матче никак не выразила свою поддержку Украина".

На что голос в зуме сказал, что это футбольный матч, а не политика. И тренер не будет отвечать на этот вопрос. Его даже ему не перевели.

Испанец Капаррос сказал только: "Сори".

Напомню, что война – это не политика. Война – это война.

А счет в матче: Украина – Армения 3:0

Атмосфера в Лодзи – ламповая. Словно дома играли