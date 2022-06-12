Вболівальники висміяли Путіна

"Синьо-жовті" здобули впевнену перемогу у матчі проти Вірменії – 3:0. Рахунок у поєдинку відкрив Руслан Маліновський, Олександр Караваєв подвоїв перевагу "синьо-жовтих", а Віталій Миколенко поставив крапку у грі, забивши перший гол за збірну України, пише 24 канал.

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У Польщі національна команда мала потужну підтримку. Навіть головний тренер збірної Олександр Петраков заявив, що у нього було відчуття наче команда грає вдома.

Під час перерви українські вболівальники продемонстрували банер з зображення російського президента Володимира Путіна.

На плакаті Путін зображений всередині презерватива. Також на банері було написано "Зупиніть війну" англійською мовою.



Вболівальники висміяли кровавого диктатора / Фото Оксана Васильєва

Виступ збірної України у Лізі націй-2022/2023

Матч проти Вірменії був другим для українців у Лізі націй-2022/2023.

Після цієї гри збірна України очолює перше місце в першій групі.

У стартовому поєдинку "синьо-жовті" обіграли Ірландію. Єдиний м'яч забив Віктор Циганков.

Зверніть увагу! У наступному матчі українські футболісти зіграють проти Ірландії. Гра відбудеться 14 червня у польському Лодзі.

Тренеру Вірменії не переклали питання про війну