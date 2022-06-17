На пользу британцу: известный журналист подтвердил новую дату реванша Усик – Джошуа

Энтони Джошуа возвращается ради реванша с Александром Усиком. Боксеры выйдут на ринг в августе.

Перенос, это плюс для Джошуа

Известный журналист Майк Коппинджер подтвердил перенос реванша с июля на август того же года. Инсайдер анонсировал новую дату.

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Он отметил, что сначала Александр Усик и Энтони Джошуа должны были сразиться 20 июля, но теперь встреча запланирована на 20 августа. Боксеры будут сражаться в Саудовской Аравии.

Британец получит дополнительное время для подготовки под руководством нового тренера, а организаторы для раскрутки боя.

Источники ESPN сообщили, что матч-реванш за титул чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа назначен на 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Сначала бой планировался на 23 июля, но теперь Джошуа получит дополнительные 30 дней, чтобы поработать с новым тренером Робертом Гарсией,

– написал Коппинджер.

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