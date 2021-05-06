Уверенная победа

Первая встреча между этими командами в Мадриде завершилась ничьей 1:1. Во втором матче решалась судьба путевки в финал Лиги чемпионов.

Как это было Челси победил Реал и вышел в финал Лиги чемпионов видео

У лондонского клуба было преимущество перед матчем – гол на выезде. Поэтому команде Зинедина Зидана нужно было уже с первых секунд поединка штурмовать ворота "пенсионеров". Однако первыми счет на табло размочили хозяева матча. Футболисты Челси оставили в дураках оборону Реала, атаку завершил Тимо Вернер.

Гол Маунта

Почти до конца противостояния счет на табло держался с минимальным преимуществом "аристократов" 1:0. Но на этом игроки клуба из Лондона не останавливались. На 85-й минуте хозяева удвоили свое преимущество и похоронили надежды мадридцев на финал турнира.

Канте перехватил мяч у Начо, отдал в штрафную на Пулишича. Тот прострелил во вратарскую, где на передачу откликнулся Маунт. Мейсон отличился уже в пустые ворота.

Для Маунта этот гол стал 9-м в 49 матчах за Челси во всех турнирах этого сезона. В Лиге чемпионов атакующий полузащитник сыграл 10 поединков, в которых забил 2 мяча.

Челси переиграл Реал со счетом 2:0 и стал вторым финалистом Лиги чемпионов. Решающим матч престижного турнира Манчестер Сити – Челси состоится 29 мая в Стамбуле (Турция).

Видео гола Маунта в ворота Реала