Впевнена перемога

Перша зустрічі між цими командами у Мадриді завершилась нічиєю 1:1. У другому матчі вирішувалась доля путівки у фінал Ліги чемпіонів.

Як це було Челсі переміг Реал і вийшов у фінал Ліги чемпіонів: відео

У лондонського клубу була перевага перед матчем – гол на виїзді. Тому команді Зінедіна Зідана потрібно було вже з перших секунд поєдинку штурмувати ворота "пенсіонерів". Однак першими рахунок на табло розмочили господарі матчу. Футболісти Челсі прошили у дурні оборону Реала, атаку завершив Тімо Вернер.

Гол Маунта

Майже до кінця протистояння рахунок на табло тримався з мінімальною перевагою "аристократів" 1:0. Але на цьому гравці клубу з Лондона не зупинялись. На 85-й хвилині господарі подвоїли свою перевагу та поховали надії мадридців на фінал турніру.

Канте перехопив м'яч у Начо, віддав у штрафний майданчик на Пулішича. Той прострілив у воротарський, де на передачу відгукнувся Маунт. Мейсон відзначився вже у порожніх воротах.

Для Маунта цей гол став 9-м у 49 матчах за Челсі в усіх турнірах цього сезону. У Лізі чемпіонів атакувальний півзахисник зіграв 10 поєдинків, у яких забив 2 м'ячі.

Челсі переграв Реал з рахунком 2:0 та став другим фіналістом Ліги чемпіонів. Вирішальним матч престижного турніру Манчестер Сіті – Челсі відбудеться 29 травня у Стамбулі (Туреччина).