Статистические порталы WhoScored и SofaScore и высоко оценили игру украинского футболиста – 7.4 и 7.2 балла соответственно.

К слову Шикарный ассист украинца Соболя помог Брюгге сыграть вничью с ПСЖ: видео

Футболист сделал три отбора мяча, выиграл одну верховую дуэль, сделал две успешных обводки, а также выполнил 34 передачи с точностью 79%. На 27-й минуте Соболь отдал результативную передачу на Ханса Ванакена.

WhoScored даже звездному новичку ПСЖ Лионелю Месси поставил всего 7 баллов из 10 возможных.

Оценки за матч Брюгге – ПСЖ