Статистические порталы WhoScored и SofaScore и высоко оценили игру украинского футболиста – 7.4 и 7.2 балла соответственно.
К слову Шикарный ассист украинца Соболя помог Брюгге сыграть вничью с ПСЖ: видео
Футболист сделал три отбора мяча, выиграл одну верховую дуэль, сделал две успешных обводки, а также выполнил 34 передачи с точностью 79%. На 27-й минуте Соболь отдал результативную передачу на Ханса Ванакена.
WhoScored даже звездному новичку ПСЖ Лионелю Месси поставил всего 7 баллов из 10 возможных.
Оценки за матч Брюгге – ПСЖ
- Для Соболя эта игра стала 9-й в карьере в групповом этапе Лиги чемпионов. До этого дня он не отмечался результативными действиями.
- Украинский футболист уже третий сезон играет в составе Брюгге. В начале 2021-го бельгийский клуб выкупил контракт Соболя у Шахтера за 3,5 миллиона евро.