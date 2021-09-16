Брюгге – ПСЖ 1:1

Голы: Ванаку, 27 – Эррера, 15

На 27-й минуте игры Соболь выполнил отличный прострел с левого фланга, а капитан чемпионов Бельгии Ханс Ванаку в касание расстрелял Кейлора Наваса. Благодаря этому голу счет в матче стал 1:1.

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Для Соболя эта игра стала 9-й в карьере в групповом этапе Лиги чемпионов. До этого дня он не отмечался результативными действиями.

Украинский футболист уже третий сезон играет в составе Брюгге. В начале 2021-го бельгийский клуб выкупил контракт украинца у Шахтера за 3,5 миллиона евро.

Видео ассиста Соболя