Статистичні портали WhoScored і SofaScore високо оцінили гру українського футболіста – 7.4 і 7.2 бала відповідно.
До слова Шикарний асист українця Соболя допоміг Брюгге зіграти внічию з ПСЖ: відео
Футболіст зробив три відбори м'яча, виграв одну верхову дуель, зробив два успішні обведення, а також виконав 34 передачі з точністю 79%. На 27-й хвилині Соболь віддав результативну передачу на Ханса Ванакена.
WhoScored навіть зірковому новачкові ПСЖ Ліонелю Мессі поставив всього 7 балів з 10 можливих.
Оцінки за матч Брюгге – ПСЖ
- Для Соболя ця гра стала 9-ю в кар'єрі в груповому етапі Ліги чемпіонів. До цього дня він не відзначався результативними діями.
- Для українця це третій сезон у складі Брюгге. На початку 2021-го бельгійський клуб викупив контракт Соболя у Шахтаря за 3,5 мільйони євро.