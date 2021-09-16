Статистичні портали WhoScored і SofaScore високо оцінили гру українського футболіста – 7.4 і 7.2 бала відповідно.

До слова Шикарний асист українця Соболя допоміг Брюгге зіграти внічию з ПСЖ: відео

Футболіст зробив три відбори м'яча, виграв одну верхову дуель, зробив два успішні обведення, а також виконав 34 передачі з точністю 79%. На 27-й хвилині Соболь віддав результативну передачу на Ханса Ванакена.

WhoScored навіть зірковому новачкові ПСЖ Ліонелю Мессі поставив всього 7 балів з 10 можливих.

Оцінки за матч Брюгге – ПСЖ