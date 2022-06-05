Непоставленный пенальти, который мог стать ключевым

На 34-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного от Гарета Бейла. Автогол капитана сборной стал роковым в игре против Уэльса, пишет 24 канал.

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Через несколько минут скандальный эпизод произошел у ворот хозяев. На 40-й минуте Ярмоленко оказался на газоне после контакта с Алленом. Джо ударил сзади по ноге Андрея. Главный судья матча по Испании Матео Лаос посоветовался с помощником на VAR, но после диалога не указал на 11 метров.

Испанский судья даже не подбежал к монитору, чтобы самому еще раз разобраться в эпизоде. Что же требовалось еще, чтобы назначить пенальти?

Спорный момент падения Ярмоленко: смотрите видео

Единственный гол в матче определил участника чемпионата мира-2022. К сожалению, это не Украина. Уэльс следует в Катар, а наша сборная идет готовить к следующим поединкам Лиги наций.