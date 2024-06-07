В пятницу, 7 июня, состоится второй товарищеский матч сборной Украины накануне Евро-2024. Команда Сергея Реброва в Варшаве померяется силами со сборной Польши, пишет 24 Канал.

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Евро все ближе

"Сине-желтые" уже провели мини-сбор в Германии и сыграли с этой сборной первый спарринг. Украина смогла сдержать одного из фаворитов Евро-2024, расписав нулевую ничью.

Теперь же нашу команду ждет номинально более слабый соперник. Впрочем поляки по своему уровню близки к украинской команде. Подопечные Михала Пробежа также вышли на Евро через плей-офф Лиги наций.

Наставник поляков сможет рассчитывать на сильнейших своих исполнителей. Лидерами команды в первую очередь являются Левандовский, Зелинский, Щенсны и Кивиор. В целом состав "Кадры" выглядит немолодым, лишь трем игрокам меньше 24-х лет.

Что касается команды Реброва, то в основе должен выйти Андрей Лунин. Кипер Реала из-за победного финала Лиги чемпионов пропустил спарринг с немцами. Впрочем, на Евро именно Андрей видится основным кипером. Также ожидаем возвращения Миколенко.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Польша и– Украина можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Также прямая трансляция спарринга будет доступна на региональных каналах Общественного. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Украина. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.