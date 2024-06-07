Товарищеский поединок состоится на "Национальном стадионе" в Варшаве в 21:45 по киевскому времени. Это будет юбилейная 10-я встреча между Польшей и Украиной.

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В каких формах сыграют сборные

В 4-х поединках победы праздновали поляки, а и 3-х – украинцы. Еще 2 матча заканчивались мировыми.

Обе сборные проведут очную встречу во время подготовки к чемпионату Европы, который состоится в Германии. Для Украины это будет уже второй контрольный спарринг. Первый состоялся 3 июня против Германии, в котором была расписана нулевая ничья.

Для Польши эта встреча с Украиной будет первой в рамках подготовки к Евро-2024. Также у поляков запланирован матч против Турции (10 июня).

Сборные Польши и Украины определились с игровыми формами на лобовую встречу. Хозяева поля сыграют в белом с красными вставками, а украинские футболисты – в синем комплекте.



Игровые комплекты на матч Польша – Украина / Фото УАФ

В матче против Германии украинская сборная сыграла тоже в синем комплекте формы.

Отметим, что впереди у команды Сергея Реброва заключительный товарищеский матч против Молдовы (11 июня).