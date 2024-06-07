Поєдинок відбудеться у Варшаві на "Національному стадіону". Старт зустрічі відбудеться о 21:45.

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Ребров назвав склад України на спаринг з Польщею

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився зі складом на товариський матч проти національної команди Польщі. У порівнянні з грою проти Німеччини (0:0) Сергій Ребров повністю змінив стартову одинадцятку.

Стартовий склад: 1. Георгій Бущан – 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 4. Максим Таловєров, 24. Олександр Тимчик – 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 20. Олександр Зубков, 7. Андрій Ярмоленко (к), 14. Георгій Судаков – 11. Артем Довбик

Запасні: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.



Склад збірної України на гру з Польщею / Фото УАФ

Зазначимо, що офіційним транслятором поєдинку є медіасервіс MEGOGO. Також українські вболівальники можуть переглянути матч Польща – Україна на місцевих телеканалах Суспільного, окрім OTT-сервісів.

Важливо. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, а після фінального свистка з'явиться огляд поєдинку Польща – Україна.

Нагадаємо, що після матчу у Варшаві "синьо-жовті" зіграють ще одну товариську гру проти Молдови. Вона відбудеться 11 червня у Кишиневі.