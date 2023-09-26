Польша – Украина 2:1

Голы: Пайор, 21, 67 – Шматко, 80

Удалена: Грец, 90+3, (П)

Сборная Украины неудачно стартовала в Лиге наций, уступив в первом туре Сербии (1:2). Следующий экзамен "сине-желтых" ждал в Гдыне, где им противостояла команда Польши, сообщает 24 Канал.

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В отличие от украинок полячки в первом туре победили Грецию со счетом 3:1. Поэтому в отчетном поединке хозяева должны были подтвердить статус фавориток группы.

Судьбу матча решил дубль нападающей немецкого Вольфсбурга Эвы Пайор. Капитан Польши на 21-й минуте открыла счет во встрече, замкнув пас Грабовской. А в середине второго тайма Пайор удвоила преимущество полячек.

Подопечные Пятенко смогли отквитать один мяч в конце встречи. Результативным ударом отличилась защитница Галатасарая Любовь Шматко.

В конце встречи хозяева остались в меньшинстве. Однако украинки не сумели дожать соперниц. В итоге – 2:1 в пользу Польши.

После двух сыгранных туров Лиги наций сборная Украины занимает предпоследнее место в квартете B3. Свой следующий матч подопечные Пятенко проведут 27 октября против Греции.