Украина – Сербия 1:2

Голы: Овдейчук, 20 – Чанкович, 64, Дамьянович, 79

Женские сборные Украины и Сербии провели встречу в рамках 1 тура Лиги наций, из которой победителями вышли гости. Украинки потеряли преимущество по ходу матча, пишет 24 Канал.

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Горькое начало

Женские сборные также в этом году получили возможность принять участие в международных соревнованиях, которые должны заменить командам товарищеские поединки. Лига наций стартовала перед началом отбора к чемпионату Европы-2025, поэтому сборная Украины еще и может ухватиться за дополнительный шанс, чтобы квалифицироваться на престижный континентальный турнир.

Соперницами "сине-желтых" в первом матче Лиги наций (дивизион В) стала мастита Сербия, в составе которой выступает ряд футболисток из ведущих европейских коллективов, таких как Бавария или Челси. Но вот, несмотря на статус своего соперника, украинки, которых впервые на игру вывел новоиспеченный тренер команды Владимир Пятенко, все же смогла дать бой именитым сербкам.

В частности, сборной Украины удалось отметить еще в первой половине первого тайма. Произошло это после обрезки вратари сборной Сербии, неудачно выполнившей свободный удар, в результате которого мяч оказался в ногах Овдийчук. Нападающая протянула мяч из центра поля, выйдя на свидание с сербской голкиперкой и реализовав свой случай. Но вот во втором тайме все изменилось.

Гости начали давить на украинок, что, конечно, принесло свой результат. На 64-й минуте матча, во время хаоса в штрафной "сине-желтых", Чанкович пробила в дальний от себя угол ворот, выровняв вес матча. Сборная Украины не желала терять три зачетных балла, поэтому бросились играть победу, но нереализованный выход наедине украинок дал о себе знать, поскольку уже на 79-й минуте сербки отличились во второй раз. Не убиваешь ты – забивают тебе.

Видеообзор матча:

Таким образом, "сине-желтые" уступили в дебютном матче в Лиге конференций со счетом 1:2. Квартет с украинками и сербками также формируют сборные Польши и Греции, которые еще ждут своей встречи. Победитель группы сможет подняться в высший дивизион.

Расписание матчей сборной в Лиге наций