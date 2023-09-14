Уже через полтора месяца, 30 октября, станет известен новый обладатель Золотого Мяча. Параллельно с этим ФИФА ежегодно проводит церемонию The Best, определяя лучших футболистов за последний год.

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Кандидаты The Best

Между тем, организация объявила список номинантов на каждую из шести наград. На главную премию лучшего игрока 2023 претендуют 12 исполнителей, половина из которых имеет отношение к действующему победителю Лиги чемпионов Манчестер Сити:

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

(Манчестер Сити) Килиан Мбаппе (ПСЖ)

(ПСЖ) Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

(Манчестер Сити) Родри (Манчестер Сити)

(Манчестер Сити) Лионель Месси (Интер Майами) перешел летом из ПСЖ

(Интер Майами) перешел летом из ПСЖ Виктор Осимхен (Наполи)

(Наполи) Хвича Кварацхелия (Наполи)

(Наполи) Илкай Гюндоган (Барселона) перешел летом из Манчестер Сити

(Барселона) перешел летом из Манчестер Сити Хулиан Альварес (Манчестер Сити)

(Манчестер Сити) Бернарду Силву (Манчестер Сити)

(Манчестер Сити) Деклан Райс (Арсенал) перешел летом из Вест Хэма

(Арсенал) перешел летом из Вест Хэма Марцело Брозович (Аль-Наср) перешел летом из Интера

В свою очередь на награду лучшему тренеру года претендуют пятеро специалистов: Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Хави Эрнандес (Барселона), Лучано Спаллетти (сборная Италии, перешедшая летом с Наполи), Симоне Индзаги (Интер) и Анге Постекоглу (Тоттенхэм, перешел летом из Селтика).

Пятерка претендентов на звание лучшего вратаря года выглядит так: Андре Онана (Манчестер Юнайтед, перешел летом из Интера), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Ясин Буну (Аль-Хиляль, перешел летом из Севильи), Эдерсон Мораэс (Манчестер Сити) и Тибо Куртуа (Реал).

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Правила выбора

Проголосовать за своих кандидатов любители футбола могут на сайте ФИФА. Голосование открыто до 6 октября, а дата церемонии награждения пока неизвестна.

К голосам фанатов будут добавлены голоса журналистов, тренеров и игроков из каждой страны ФИФА. Для оценки выступления игрока или тренера берется зачетный период с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 года. То есть достижения на ЧМ-2022 не учитываются.

Справка. ФИФА проводит церемонию The Best с 2016 года. За это время дважды лучшим игроком становились Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Лионель Месси. Еще одна награда досталась Луке Модричу.

Женский футбол

Также будут определены победители The Best и в женском футболе. Зачетный период для игроков и тренеров – с 1 августа 2022 по 20 августа 2023-го. Список кандидаток следующий:

Лучший игрок:

Айтана Бонмати (Барселона)

(Барселона) Линда Кайседо (Реал)

(Реал) Рэйчел Дейли (Астон Вилла)

(Астон Вилла) Кадидиата Диани (Лион)

(Лион) Кэтлин Фурд (Арсенал)

(Арсенал) Мэри Фаулер (Манчестер Сити)

(Манчестер Сити) Дженнифер Эрмосо (Пачука)

(Пачука) Линдси Горан (Лион)

(Лион) Аманда Иллестедт (Арсенал)

(Арсенал) Сальма Паральюело (Барселона)

(Барселона) Лорен Джеймс (Челси)

(Челси) Александер Гринвуд (Манчестер Сити)

(Манчестер Сити) Сэм Керр (Челси)

(Челси) Карты Леон (Барселона)

(Барселона) Хината Миядзова (Минови Сендай)

(Минови Сендай) Кейра Уолш (Барселона)

Стоит знать Ворскла разгромила хорваток и оказалась в шаге от выхода в группу женской Лиги чемпионов.

Лучший тренер:

Петер Герхардссон (сборная Швеции)

(сборная Швеции) Эмма Хейз (Челси)

(Челси) Джонатан Хиральдес (Барселона)

(Барселона) Сарина Вигман (сборная Англии)

(сборная Англии) Тони Густавссон (сборная Австралии)

Лучшая голкипер:

Анн-Катрин Бергер (Челси)

(Челси) Маккензи Арнольд (Вест Хэм)

(Вест Хэм) Каталина Колл (Барселона)

(Барселона) Зекир Мушович (Челси)

(Челси) Сандра Паньос Гарсия-Уильямил (Барселона)

(Барселона) Кристиан Эндлер (Лион)

(Лион) Мэри Ирпс (Манчестер Юнайтед)

Интересно знать. Сарин Вигман является трехкратной победительницей премии The Best в номинации "лучший тренер". Голландка побеждала в 2017, 2020 и 2022, тогда как еще три раза (2018, 2019, 2021) оказывалась в топ-тройке.