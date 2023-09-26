Польща – Україна 2:1

Голи: Пайор, 21, 67 – Шматко, 80

Вилучена: Грець, 90+3, (П)

Збірна України невдало стартувала в Лізі націй, поступившись в першому турі Сербії (1:2). Наступний іспит "синьо-жовтих" чекав у Гдині, де їм протистояла команда Польщі, повідомляє 24 Канал.

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На відміну від українок полячки в першому турі перемогли Грецію з рахунком 3:1. Тож у звітному поєдинку господарки мали підтвердити статус фавориток групи.

Долю матчу вирішив дубль нападниці німецького Вольфсбурга Еви Пайор. Капітанка Польщі на 21-й хвилині відкрила рахунок у зустрічі, замкнувши пас Грабовської. А в середині другого тайму Пайор подвоїла перевагу полячок.

Підопічні Пятенка спромоглися відквитати один м'яч наприкінці зустрічі. Результативним ударом відзначилася захисниця Галатасараю Любов Шматко.

Наприкінці зустрічі господарки залишися в меншості. Проте українки не зуміли дотиснути суперниць. У підсумку – 2:1 на користь Польщі.

Після двох зіграних турів Ліги націй збірна України посідає передостаннє місце у квартеті В3. Свій наступний матч підопічні Пятенка проведуть 27 жовтня проти Греції.