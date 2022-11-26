Сборная Польши лучше начала второй матч в очередной игровой день чемпионата мира в Катаре. На 39-й минуте поляки размочили нули на табло, пишет 24 канал .

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Первый гол поляков на Мундиале

Счет 1:0 сделал Зелинский после классной комбинации. Левандовский отыграл в этом эпизоде до последнего. Он был первым на мяче в дуэли с голкипером, правой достал его на грани футбольного поля, а левой отдал под удар Зелинского.

Петр ударом в одно касание мощно пробил по воротам саудитов.

Это десятый гол Зелинского в футболке национальной команды и первый на Мундиале в Катаре.

Уже в следующей атаке Саудовская Аравия не смогла обыграть голкипера Польшу в 11-метровой дуэли.

Видео гола Польши