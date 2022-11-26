Аргентина вела в первом тайме благодаря успешно реализованному пенальти от Лионеля Месси. Но гол Лео лишь раздражил соперника. Во второй 45-минутке саудиты дважды в пять минут отличились в аргентинских воротах.
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Уже герои в своей стране
Более того, аргентинцы больше не забивали. Матч закончился победой Судовской Аравии 1:2. Эти ребята создали первую сенсацию на Мундиале в Катаре, за что они были щедро вознаграждены в родной стране.
Принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд подарил каждому футболисту автомобиль Rolls-Royce Phantom. Его первоначальная стоимость стартует от 600 тысяч долларов.
Но и на этом презенты не окончились. Каждый герой этого поединка получил по 2,5 миллиона евро за этот триумф над Аргентиной.
Интересно, что после победы над Аргентиной в Саудовской Аравии был объявлен выходной ради празднования.
После первого тура Саудовская Аравия неожиданно единолично возглавляет группу "С". Польша и Мексика, идущие на втором и третьем местах, имеют по одному баллу. Аргентина с нулем замыкает группу.