В среду, 18 ноября, сборная Польши примет Нидерланды в рамках Лиги наций. Обе команды сохраняют шансы выйти в финал турнира, победив в своей группе. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Еще до 15 ноября сборная Польши сохраняла отличные шансы одержать победу в своей группе Лиги наций и выйти в финал турнира. Однако поражение в матче против Италии сбросило поляков с первого места. При этом сразу на третье, ведь их обошли и Нидерланды, которые обыграли аутсайдера группы Боснию и Герцеговину.

И теперь ситуация в группе 1 сложилась следующим образом, что на первом месте Италия, которая набрала 9 очков. Далее разместились Нидерланды (8 очков), и тогда Польша (7 очков). Такая ситуация оставляет шансы и полякам, и голландцам претендовать на победу в группе. Для этого надо побеждать самим, и надеяться, что итальянцы уступят Боснии и Герцеговине на выезде. Хотя сборную Нидерландов устроит и ничья соперников.

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Для украинцев этот матч будет интересен ввиду того, что наша команда только 11 ноября провела товарищеский матч против Польши. "Сине-желтые" уступили на выезде. Один из голов стал следствием нелепой ошибки вратаря Андрея Лунина. А также потому, что Нидерланды – наш соперник на Евро-2020.

Первый матч между этими командами в Амстердаме закончился победой хозяев 1:0. Единственный гол забил Бергвейн. И в матче в Польше сборная Нидерландов тоже является фаворитом встречи. В букмекерской конторе Marathonbet их шанс на победу оценили коэффициентом 1,98. Зато победа сборной Польши оценена коэффициентом 4,20. Ничья между командами – 3,84.

На этот матч в Marathonbet стоит нулевая маржа. Это означает, что букмекеры выставили высокие коэффициенты на итоги матча. Как они влияют на суммы выигрыша – читайте по ссылке.



После победы над поляками, Нидерланды пять матчей подряд не могли победить (три ничьи и два поражения), и смогли забить только два гола – в ворота Италии и Испании. И только 15 ноября в матче против Боснии и Герцеговины прервали эту неудачную серию – победа 3:1.

В Польши – противоположная ситуация. Они после этого поражения четыре раза победили. Еще один раз с итальянцами сыграли вничью 0:0, и вот 15 ноября – проиграли 2:0.

Такая ситуация привела к тому, что букмекеры дали равные прогнозы на количество голов. Так, "тотал голов матча больше 2,5" получил коэффициент 1,99. А "тотал голов матча меньше 2,5" – 2,00.