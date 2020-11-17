У середу, 18 листопада, збірна Польщі прийме Нідерланди у рамках Ліги націй. Обидві команди зберігають шанси вийти у фінал турніру, здобувши перемогу у своїй групі. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Ще до 15 листопада збірна Польщі зберігала чудові шанси здобути перемогу у своїй групі Ліги націй та вийти у фінал турніру. Однак поразка у матчі проти Італії скинули поляків з першого місця. При цьому одразу на третє, адже їх обійшли і Нідерланди, які обіграли аутсайдера групи Боснію та Герцеговину.

Тож тепер ситуація в групі 1 склалася наступним чином, що на першому місці Італія, яка набрала 9 очок. Далі розмістилися Нідерланди (8 очок), і аж тоді Польща (7 очок). Така ситуація залишає шанси і полякам, і голландцям претендувати на перемогу у групі. Для цього треба перемагати самим, і сподіватися, що італійці поступляться Боснії та Герцеговині на виїзді. Хоча збірну Нідерландів влаштує і нічия суперників.

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Для українців цей матч буде цікавий з огляду на те, що наша команда лише 11 листопада провела товариський матч проти Польщі. "Синьо-жовті" поступилися на виїзді. Один з голів став наслідком безглуздої помилки воротаря Андрія Луніна. А також через те, що Нідерланди – наш суперника на Євро-2020.

Перший матч між цими командами в Амстердамі закінчився перемогою господарів 1:0. Єдиний гол забив Бергвейн. І в матчі в Польщі збірна Нідерландів теж є фаворитом зустрічі. У букмекерській конторі Marathonbet їх шанс на перемогу оцінили коефіцієнтом 1,98. Натомість перемога збірної Польщі оцінена коефіцієнтом 4,20. Нічия між командами – 3,84.

На цей матч у Marathonbet стоїть нульова маржа. Це означає, що букмекери виставили вищі коефіцієнти на підсумки матчу. Як вони впливають на суми виграшу – читайте за посиланням.

Після перемоги над поляками, Нідерланди п'ять матчів поспіль не могли перемогти (три нічиї та дві поразки), і спромоглися забити лише два голи – у ворота Італії та Іспанії. І лише 15 листопада у матчі проти Боснії та Герцеговини перервали цю невдалу серію – перемога 3:1.

У Польщі – протилежна ситуація. Вони після цієї поразки чотири рази перемогли. Ще один раз з італійцями зіграли внічию 0:0, і от 15 листопада – програли 2:0.

Така ситуація призвела до того, що букмекери дали рівні прогнози на кількість голів. Так, "тотал голів матчу більше 2,5" отримав коефіцієнт 1,99. А "тотал голів матчу менше 2,5" – 2,00.