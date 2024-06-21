В пятницу, 21 июня, состоятся матчи второго тура группы D на чемпионате Европы-2024. Первыми на поле в Берлине выйдут Австрия и Польша, пишет 24 Канал.

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Ничья не выгодна обеим командам

Команды сразу считались главными аутсайдерами группы D, ведь Франция и Нидерланды являются командами на голову выше классом. Впрочем, первые туры показали, что австрийцы и поляки готовы портить нервы фаворитам.

Голландцы смогли вырвать победу над Польшей только в конце матча. В свою очередь Австрия уступила французам только из-за автогола Вебера. В конце концов все равно эти команды вряд ли смогут прыгнуть выше третьего места.

Оно может стать проходным, однако для этого нужно определить победителя в отчетной встрече. Ничья же, скорее всего, оставит обе сборные за бортом плей-офф, ведь третье место будет иметь мало очков для прохода. Кадровая ситуация выглядит лучше у австрийцев.

Рангник может рассчитывать на всех игроков из заявки, тогда как у Пробежа под вопросом участие сразу трех футболистов – Давидовича, Саламона и Левандовского. Особенно болезненной является потеря последнего, ведь Роберт является главной звездой и лидером "Кадры".

Результат этой встречи вполне может зависеть от того, сыграет ли форвард Барселоны. Скорее всего, тренер сделает все возможное, чтобы заиграть свою главную звезду в лобовой встрече.

Ориентировочные составы:

Польша: Щенсны – Беднарек, Давидович, Кивиор – Франковски, Слиш, Модер, Залевски – Зелинский – Левандовский, Свидерский.

Австрия: Пентц – Пош, Дансо, Траунер, Мвене – Зайвальд, Гриллич – Лаймер, Забитцер, Баумгартнер – Грегорич.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Польша – Австрия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Австрия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.