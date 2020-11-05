Британський боксер Дерек Чісора прокоментував свою поразку від Олександра Усика. Він розкритикував рівень боксу українця, який він показував протягом поєдинку на ринзі.

Дерек Чісора далі продовжує коментувати свою поразку від Усика та применшувати заслугу українця у перемозі. Боксер з Великої Британії вважає, що вони обоє близько були до перемоги. Про це розповів сам британець у інтерв'ю для YouTube-каналу IFL TV.

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Недотягує до рівня супертяжів

"Я постійно перебував біля нього, більше тиснув, пробивав усюди. Я гадаю, що завдав більше ударів за Олександра. Більша частина його ударів була неточною", – сказав Дерек.

Він вважає, що Усик не зможе показати все на що здатен у суперважкому дивізіоні. Удари українця не несуть тієї потужності, які повинні мати справжні супертяжі.

Дереку вдавалось ухилятись від силових ударів Олександра. Єдиний класний удар у виконанні боксера з України, який відзначив Дерек, був у сьомому раунді. Проте, цей удар не зламав британця, який встояв на ногах.

Усик багато рухався рингом. Моїм завданням було завдавати у його корпус якомога найбільше ударів, щоб зменшити швидкість його переміщення на канвасі. Потрібен був нокаут. Я знав, що після 12 раундів судді не віддадуть мені перемогу,

– заявив переможений Чісора.

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