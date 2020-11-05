Половина ударів Усика була неточною: Чісора не згоден з перемогою українця
Британський боксер Дерек Чісора прокоментував свою поразку від Олександра Усика. Він розкритикував рівень боксу українця, який він показував протягом поєдинку на ринзі.
Дерек Чісора далі продовжує коментувати свою поразку від Усика та применшувати заслугу українця у перемозі. Боксер з Великої Британії вважає, що вони обоє близько були до перемоги. Про це розповів сам британець у інтерв'ю для YouTube-каналу IFL TV.
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Недотягує до рівня супертяжів
"Я постійно перебував біля нього, більше тиснув, пробивав усюди. Я гадаю, що завдав більше ударів за Олександра. Більша частина його ударів була неточною", – сказав Дерек.
Він вважає, що Усик не зможе показати все на що здатен у суперважкому дивізіоні. Удари українця не несуть тієї потужності, які повинні мати справжні супертяжі.
Дереку вдавалось ухилятись від силових ударів Олександра. Єдиний класний удар у виконанні боксера з України, який відзначив Дерек, був у сьомому раунді. Проте, цей удар не зламав британця, який встояв на ногах.
Усик – Чісора: головне після бою
- Дерек Чісора програв Усику за одноголосним рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.
- Після поразки британець гостинно завітав у роздягальню української команди, щоб ще раз привітати Олександра з перемогою та пригостити бургерами. Усик прокоментував такий вчинок від Дерека та заявив, що був вражений ставленням до нього з британської сторони.
- Після цього поєдинку Олександр повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.
- Чісора після поразки вже встиг кинути виклик Ділліану Уайту, обізвавши його віслюком у соцмережах.
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