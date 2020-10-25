В воскресенье, 25 октября, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел третье тестирование на коронавирусную инфекцию.

Результат теста португальского футболиста снова оказался положительным, сообщает Tuttosport. По информации источника, Роналду чувствует себя хорошо и продолжает тренироваться самостоятельно.

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Роналду точно не сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Ведь, согласно протоколу УЕФА, игрок должен сдать отрицательный тест на коронавирус за неделю до матча. Матч "Ювентус" – "Барселона" запланирован на среду, 28 октября.

Коронавирус у Роналду