Коронавирус у Роналду: футболист узнал результат третьего теста
В воскресенье, 25 октября, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел третье тестирование на коронавирусную инфекцию.
Результат теста португальского футболиста снова оказался положительным, сообщает Tuttosport. По информации источника, Роналду чувствует себя хорошо и продолжает тренироваться самостоятельно.
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Роналду точно не сыграет против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Ведь, согласно протоколу УЕФА, игрок должен сдать отрицательный тест на коронавирус за неделю до матча. Матч "Ювентус" – "Барселона" запланирован на среду, 28 октября.
Коронавирус у Роналду
- Криштиану Роналду впервые сдал положительный тест на коронавирус во время пребывания в расположении сборной Португалии 13 октября.
- Из-за этого он не сыграл за свою команду 14 октября против Швеции матч Лиги наций.
- Роналду отправили на карантин. Поэтому он пропустил матч "Ювентуса" в чемпионате Италии против "Кротоне". Его команда не сумела обыграть аутсайдера чемпионата.
- Португалец не отправился с "Ювентусом" и в Киев на матч Лиги чемпионов против "Динамо". Однако на этот раз итальянский клуб сумел одержать победу – во втором тайме Мората отметился дублем.
- Роналду, кроме матча против "Барселоны" в Турине, пропустит и домашнюю игру команды в чемпионате Италии против "Вероны". Она запланирована на воскресенье, 25 октября.