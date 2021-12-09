Полиция применяла оружие: видео адской драки фанатов Динамо и Бенфики

Перед последним матчем группового этапа Лиги чемпионов Бенфика – Динамо болельщики обеих команд устроили разборки на улицах Лиссабона. В драке приняли участие несколько десятков человек.

Выяснение отношений между фанатами

Болельщики устроили стычки у арены "Эстадиу Да Луж". В ходе драки фанаты бросали друг в друга посторонние предметы, а также пиротехнику.

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Местное издание сообщает, что в результате задержали 54 человека, 12 раненых фанатов доставили в больницу, отмечают что они имеют незначительные травмы. Также для того, чтобы разогнать ультрас полиция осуществила 17 выстрелов в воздух.

Видео противостояний 18+

В сообществе Druzi Dynamo в фейсбуке распространили видео драки, где указали на присутствие ультрас Динамо "Родственники" и их победу над португальскими фанами.

Видео драки 18+