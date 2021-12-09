Полиция применяла оружие: видео адской драки фанатов Динамо и Бенфики
Источник:Observador
Перед последним матчем группового этапа Лиги чемпионов Бенфика – Динамо болельщики обеих команд устроили разборки на улицах Лиссабона. В драке приняли участие несколько десятков человек.
Выяснение отношений между фанатами
Болельщики устроили стычки у арены "Эстадиу Да Луж". В ходе драки фанаты бросали друг в друга посторонние предметы, а также пиротехнику.
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Местное издание сообщает, что в результате задержали 54 человека, 12 раненых фанатов доставили в больницу, отмечают что они имеют незначительные травмы. Также для того, чтобы разогнать ультрас полиция осуществила 17 выстрелов в воздух.
Видео противостояний 18+
В сообществе Druzi Dynamo в фейсбуке распространили видео драки, где указали на присутствие ультрас Динамо "Родственники" и их победу над португальскими фанами.
Видео драки 18+
- Поединок завершился победой Бенфики со счетом 2:0, благодаря чему португальцы поднялись на второе место в группе и вышли в плей-офф.
- Счет поединка открыл Роман Яремчук, бывший воспитанник Динамо. Для украинца это первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Также Яремчук стал лучшим игроком матча Бенфика – Динамо.
- Зато подопечные Мирчи Луческу завершили групповой этап элитного еврокубка на последнем месте в группе. Киевлянам удалось добыть лишь одно очко за 6 матчей, сыграв в сентябре вничью с Бенфикой. Единственный мяч они забили в домашней игре против Баварии (1:2).