Полесье осуществило очередной громкий трансфер, подписав основного вратаря Днепра-1

Житомирское Полесье в сезоне-2024/2025 впервые в истории сыграет в еврокубках. Это стало возможным после финиша команды на пятом месте в УПЛ в дебютной кампании в элитном дивизионе украинского футбола.

Перед стартом квалификации в Лиге конференций "волки" активно усиливают свой состав. Очередным новичком Полесья стал Евгений Волынец.

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Волынец сменил клубную прописку

Житомирский клуб официально объявил о трансфере украинского вратаря из Днепра-1. Стороны подписали контракт до конца сезона-2025/2026.

В новой команде 30-летний голкипер будет выступать под 23-м номером. По информации Transfermarkt, Евгений Волынец присоединился к "стае" на правах свободного агента.

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. В последней кампании Волынец сыграл 24 матча за Днепр-1, в которых пропустил 19 голов и 9 раз оставлял свои ворота "сухими".

Напомним, что ранее Полесье усилилось еще одним лидером днепровского клуба. Алексей Гуцуляк также подписал соглашение на 2 года.

Краткие сведения о Евгении Волынца