Перед стартом кваліфікації у Лізі конференцій "вовки" активно підсилюють свій склад. Черговим новачком Полісся став Євген Волинець.
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Волинець змінив клубну прописку
Житомирський клуб офіційно оголосив про трансфер українського воротаря з Дніпра-1. Сторони підписали контракт до кінця сезону-2025/2026.
У новій команді 30-річний голкіпер виступатиме під 23-м номером. За інформацією Transfermarkt, Євген Волинець приєднався до "зграї" на правах вільного агента.
Дивіться відео з презентацією Євгена Волинця
Нагадаємо, що раніше Полісся підсилилося ще одним лідером дніпровського клубу. Олексій Гуцуляк також підписав угоду на 2 роки.
Короткі відомості про Євгена Волинця
- Розпочав займатися футболом в академії київського Динамо. У складі другої команди "біло-синіх" провів 36 поєдинків, але за першу так і не дебютував.
- Сезон-2016/2017 Волинець провів у харківському Геліосі, після чого перейшов до Колоса, в якому зробив собі ім'я в українському футболі. За ковалівців провів рівно 100 поєдинків, в яких пропустив 113 м’ячів і 39 разів відіграв "на нуль".
- Пройшов усі рівні юнацьких збірних, а у 2022 році отримав дебютний виклик до національної команди України, проте так і не дебютував за неї.