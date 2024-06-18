Сейчас клуб занимается перестройкой своего состава. Команду уже покинули опытные Василий Кравец, Артем Шабанов и Денис Бойко.

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Гуцуляк сменил клубную прописку

Во вторник, 18 июня, Полесье оформило один из самых громких трансферов этого лета в УПЛ. "Волки" объявили о подписании вингера Днепра-1 Алексея Гуцуляка.

Контракт между клубом и 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/2026. Как ранее говорил Геннадий Буткевич, анонсируя новые трансферы, сумма перехода составила 600 тысяч евро.

Смотрите видео с презентацией Алексея Гуцуляка

Отметим, что в последней кампании Гуцуляк сыграл 32 матча за Днепр-1 во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста. Он вошел в топ-5 лучших бомбардиров УПЛ-2023/2024.

Что известно об Алексее Гуцуляке