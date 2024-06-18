Сейчас клуб занимается перестройкой своего состава. Команду уже покинули опытные Василий Кравец, Артем Шабанов и Денис Бойко.
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Гуцуляк сменил клубную прописку
Во вторник, 18 июня, Полесье оформило один из самых громких трансферов этого лета в УПЛ. "Волки" объявили о подписании вингера Днепра-1 Алексея Гуцуляка.
Контракт между клубом и 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/2026. Как ранее говорил Геннадий Буткевич, анонсируя новые трансферы, сумма перехода составила 600 тысяч евро.
Смотрите видео с презентацией Алексея Гуцуляка
Отметим, что в последней кампании Гуцуляк сыграл 32 матча за Днепр-1 во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста. Он вошел в топ-5 лучших бомбардиров УПЛ-2023/2024.
Что известно об Алексее Гуцуляке
- Начал заниматься футболом в академии львовских Карпат, за которые в 2015 году и дебютировал на профессиональном уровне.
- В 2016 году находился в полугодовой аренде в испанском Вильяреале, но за первую команду так и не сыграл и вернулся к "львам".
- Также выступал за черниговскую Десну и Днепр-1.
- Всего на клубном уровне провел 216 матчей в которых забил 35 голов и отдал 25 ассистов.
- Имеет опыт игры в юношеских сборных Украины разных возрастных категорий, а в 2024 году дебютировал за национальную команду "сине-желтых", выйдя на замену в матче плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцоговины.