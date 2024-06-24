Перед стартом квалификации в Лиге конференций "волки" активно усиливают свой состав. Очередным новичком Полесья стал Евгений Волынец.
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Волынец сменил клубную прописку
Житомирский клуб официально объявил о трансфере украинского вратаря из Днепра-1. Стороны подписали контракт до конца сезона-2025/2026.
В новой команде 30-летний голкипер будет выступать под 23-м номером. По информации Transfermarkt, Евгений Волынец присоединился к "стае" на правах свободного агента.
Смотрите видео с презентацией Евгения Волынца
Напомним, что ранее Полесье усилилось еще одним лидером днепровского клуба. Алексей Гуцуляк также подписал соглашение на 2 года.
Краткие сведения о Евгении Волынца
- Начал заниматься футболом в академии киевского Динамо. В составе второй команды "бело-синих" провел 36 поединков, но за первую так и не дебютировал.
- Сезон-2016/2017 Волынец провел в харьковском Гелиосе, после чего перешел в Колос, в котором сделал себе имя в украинском футболе. За ковалевцев провел ровно 100 поединков, в которых пропустил 113 мячей и 39 раз отыграл "на ноль".
- Прошел все уровни юношеских сборных, а в 2022 году получил дебютный вызов в национальную команду Украины, однако так и не дебютировал за нее.